AHD stellt heraus, dass die neuen Angebote darauf abzielten, dem Endverbraucher-Bedürfnis „nach Konvenienz und Vertrauen in einer vernetzten Gesundheitswelt“ gerecht zu werden. In einer Zeit, in der Apotheken mit vielfältigen Schwierigkeiten konfrontiert sind, seien innovative und pragmatische Lösungen im Übrigen ein wichtiger Bestandteil in der digitalen Transformation im Gesundheitswesen.

AHD mit den beiden Großhandelsmarken Alliance Healthcare Deutschland und Gehe sowie den Apothekenkooperationen Alphega und „gesund leben“ bezeichnet sich als einen der wichtigsten Gesundheitsdienstleister für Apotheken und pharmazeutische Hersteller in Deutschland.