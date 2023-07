Zum robusten Selbstverständnis passt es, dass das Spektrum der Ansagen und Services weit gestreut zu sein scheint. So erklären die Aco-Verantwortlichen auf ihrer Webseite die Lage auf dem Gesundheitsmarkt, sie dienen sich aber auch als Initiatoren für die Gründung regionaler Apothekennetzwerke an und offerieren „professionelle Organisationsberatung“: „Nach unserer Analyse wird ein Aktionsplan erstellt, der Ihnen nachweislich Liquidität und optimierte Organisationsabläufe garantiert.“ Aco verlinkt zudem zu einem „Top-Shop“ und betreibt ein „Gesundshop-Portal“, auf dem unter anderem Wellness-Reisen, spirituelle Medizinanbieter und Verlinkungen zu anderen Webseiten zu finden sind. Der in das Portal eingegliederte Onlineshop ergibt allerdings keine Suchergebnisse.

Aco wurde nach eigenen Angaben 1999 gegründet und betrachtet sich als eine der ältesten deutschen Apothekenkooperation, die 252 Mitgliedsapotheken zählt. Die Aufnahmegebühr beträgt 195 Euro, der Monatsbeitrag 45 Euro.