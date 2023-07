Bei Algebra dreht es sich, ganz dem Firmennamen entsprechend, vor allem um Zahlen. Die Apotheken-Beratungsgesellschaft mit der Struktur einer Kooperation offeriert „umfassende Beratung, Betreuung sowie Analysen“ schwerpunktmäßig zum Einkaufsmanagement, der Kostenstruktur und dem Liquiditätsmanagement von Apotheken. Damit sollen marktgerechte Konditionen im pharmazeutischen Einkauf sichergestellt werden.

Zudem stellt das Unternehmen mit dem Zusatztitel „Apotheken im Verbund“ den Apotheken in Aussicht, mit dem Ansatz von Algebra die Kosten zu senken und Sicherheit bei betriebswirtschaftlichen Unternehmungen zu gewinnen. Durch das Netzwerk von Algebra sollen die Apotheken dabei an „hervorragenden Leistungen im Einkauf und hohen Ersparnissen partizipieren“ können. Unter dem Strich sollen Apotheker in Form von „mehr Gewinn, mehr Transparenz, mehr Ersparnisse“ profitieren.