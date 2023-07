Das E-Rezept wird mal wieder ausgerollt. Und diesmal nicht nur in Pilotregionen, sondern gleich bundesweit. Der Abruf mittels der Versichertenkarte (eGK) soll dafür sorgen, dass sich elektronische Verordnungen endlich durchsetzen. Am vergangenen Samstag fiel der Startschuss. Wir würden gerne wissen, ob dieser Einlöseweg auch genutzt wird. Nehmen Sie an unserer Umfrage teil.