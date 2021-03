Kochsalznebel senkt Ansteckungsrisiko

Natriumchlorid-Lösung wäre wahrhaftig eine willkommene Geheimwaffe im Kampf gegen SARS-CoV-2: Sie ist weltweit verfügbar, muss keine Zulassungshürden überwinden, ist praktisch frei von Nebenwirkungen und obendrein noch billig. Doch die Erwartungen an ihre Effekte beim Gurgeln, Spülen und Sprühen wurden bereits gedämpft. Nun erinnern Pulmologen an eine 16 Jahre alte Studie, nach der die Inhalation von isotonischer Kochsalzlösung über einen Vernebler die Virenlast in der Ausatemluft um mehr als zwei Drittel senken kann. Was bedeutet das für die Praxis?