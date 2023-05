Zusammengenommen gibt es allein in Deutschland mittlerweile Nachweise über 414 verschiedene Substanzen aus dem Spektrum der Mensch- und Tierarzneimittel, die als Rückstände bis zum Jahr 2021 in Kläranlagenabläufen, Oberflächengewässern, Sedimenten, Grundwasser oder Böden identifiziert wurden, vermeldet das Umweltbundesamt. Weltweit gibt es sogar Nachweise für 992 entsprechende Substanzen – nachzulesen etwa im Fachmagazin Umwelt und Mensch – Informationsdienst des Umweltbundesamtes. In der Ausgabe 1/23 sind auch die Folgen des analgetischen Wirkstoffs Diclofenac in der Umwelt beschrieben, das etwa zu Nierenversagen bei Vögeln führen kann.

Bereits seit den 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts gibt es etliche Ansätze, mit einer vierten Reinigungsstufe in den Kläranlagen – nach der mechanischen (erste Stufe), biologischen (zweite Stufe) und chemisch-abiotischen (dritte Stufe) – dem Problem der Mikroverunreinigungen im Abwasser Herr zu werden. Zu den Mikroverunreinigungen zählen dabei neben Arzneimittelrückständen auch Pestizide und andere chemische Stoffe. Gesetzlich vorgeschrieben ist das in Deutschland anders als etwa in der Schweiz (dort bereits seit dem Jahr 2016) bislang allerdings nicht. Oft stehen auch die hohen Betriebskosten einer vierten Stufe dem flächendeckenden Ausbau der Kläranlagen entgegen – in der Regel werden diese schließlich durch die Kommunen betrieben, von denen viele ohnehin über enge finanzielle Spielräume klagen.