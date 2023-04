PFAS – trifft ein Verbot auch Arzneimittel?

Nun sind -CF 3 und -CF 2 im Bereich der Pharmazie keine Seltenheit. Nebst in Wirkstoffen, kommen PFAS auch als Hilfsstoffe (z.B. Apafluoran in Asthmasprays), in Medizinprodukten (z.B. Perfluorhexyloctan in Augentropfen) und auch im Pharma-Anlagenbau (z.B. Teflon in Dichtungen) zum Einsatz. Zu per- und polyfluorierten Wirkstoffen heißt es in dem Vorschlag für eine Beschränkung von PFAS: