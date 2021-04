Endometriose – warum gerät die Schleimhaut auf Abwege?

„Endometriose: Gewebe auf Abwegen unter Kontrolle bringen“ – darüber informiert Professor Dr. med. Sylvia Mechsner, Leiterin des Endometriosezentrums an der Berliner Charité, am 7. Mai 2021 bei der INTERPHARM online. Endometriose ist vielen sicher kein völlig unbekanntes Krankheitsbild – es geht um Gebärmutterschleimhaut, die aber ihr Dasein nicht allein auf die Gebärmutter beschränkt – doch was passiert da eigentlich genau? Wie kann sich eine Endometriose äußern, außer in Regelschmerzen oder Kinderlosigkeit? Können Gynäkologen eine Endometriose bei Routine-Untersuchungen leicht feststellen? Und warum geht die Endometreiumschleimhaut überhaupt auf Wanderschaft? DAZ.online hat schon vor der INTERPHARM online mit Frau Professor Mechsner gesprochen.

DAZ.online: Bei Endometriose dürften die meisten Frauen an Regelschmerzen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und Kinderlosigkeit denken. Gibt es denn auch andere, weniger klassische Symptome, bei denen Frauen und Gynäkologen hellhörig werden sollten?

Professor Mechsner: Weitere Zeichen einer Endometriose können regelmäßige Unterbauchschmerzen sein, die z. B. vor der Periode oder mittzyklisch zum Eisprung – aber auch ganz unregelmäßig – auftreten können. Auch Schmerzen beim Wasserlassen oder Stuhlgang können zum Symptomkomplex dazugehören. Etwas untypischer kann sich eine Endometriose auch in zyklischen Schulterschmerzen oder – wenn eine Nabelendometriose vorliegt – in Nabelschmerzen bis hin zu Nabelblutungen äußern. Ganz, ganz selten manifestiert sich eine Endometriose in der Lunge, sodass es zu zyklischem Bluthusten kommt.