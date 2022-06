Kombinationstherapie reduziert Schmerzen bei Endometriose

Das orale Kombinationsarzneimittel Ryeqo mit 40 mg Relugolix, 1 mg Estradiol und 0,5 mg Norethisteron ist zugelassen zur Behandlung von Uterusmyomen. Alle drei Wirkstoffe – aus der Gruppe der Gonadotropin Releasing-Hormon Analoga, Estrogene und Gestagene – kennt man aber auch aus einer anderen Indikation: Endometriose. Allerdings dürfen derzeit zulassungskonform bei Endometriose nur Dienogest als Monopräparat oder GnRH-Analoga angewendet werden – Estrogen/Gestagen-Kombinationen fehlt die Zulassung ebenso einer Kombination der Sexualhormone mit einem GnRH-Analogon. Ändert sich das in Kürze? Zwei Studien – SPIRIT 1 und SPIRIT 2 –, veröffentlicht in „The Lancet“ („Once daily oral relugolix combination therapy versus placebo in patients with endometriosis-associated pain: two replicate phase 3, randomised, double-blind, studies (SPIRIT 1 and 2)“), schüren Hoffnungen: Könnte eine Kombinationsbehandlung mit Relugolix, Estradiol und Norethisteron nicht nur bei Uterusmyomen helfen, sondern auch Endometriose-bedingte Schmerzen lindern?