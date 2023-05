ABDA-Wegweiser für die Eskalation

Viele Jahre sind die Forderungen der Apothekerinnern und Apotheker ignoriert worden. Die ABDA will der Politik nun etwas auf die Füße treten – und gibt dafür im Zuge ihrer Eskalationskampagne auch ihren Mitgliedsorganisationen argumentatives Futter. Am vergangenen Dienstag hat die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände auf ihrer Webseite drei Dokumente hochgeladen, „die für die politische Kommunikation in den kommenden Wochen von großer Bedeutung sind“. In einem Streitpapier wird das Vorgehen der ABDA in de kommenden Wochen skizziert, in einem FAQ-Dokument gibt es noch einmal Informationen, was eigentlich gefordert wird und wie es erreicht werden soll und auf einem Sprechzettel wird auf der Grundlage des 10-Punkte-Forderungskataloges noch einmal in allen Einzelheiten durchexerziert, um was es geht.