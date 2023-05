Und dann war der Briefkasten auch schon voll: Die Bundestagsabgeordneten haben am heutigen Mittwoch einen Riesenflyer der ABDA in ihrem Postfach vorfinden dürfen. Wer es von den Volksvertreterinnen und -vertretern also mit den Augen hat, kann sich nicht mehr herausreden. Auf einem roten DIN-A2 großen Blatt (aufgeklappt DIN-A1) werden sie aufgefordert: „Lieferengpass-Gesetz. Tun Sie das Richtige!“.

Laut einer Meldung auf der Webseite der ABDA sollen die Bundestagsabgeordneten so daran erinnert werden, „dass Sie den Entwurf zum Lieferengpassgesetz (ALBVVG) auf dem parlamentarischen Weg korrigieren müssen“. Denn es biete weder eine Lösung für die Lieferengpässe, noch stärke es die Apotheken als wichtige Anlaufstelle für Menschen mit Gesundheitsfragen.