Da dies offenbar gar nicht so selten vorkommt – das Problem ist bei der Gematik auch bekannt –, hat der DAV die Frage, wie mit solchen Rezepten umzugehen ist, in seine E-Rezept-FAQ aufgenommen. Demnach soll der Fachdienst in Zukunft sicherstellen, dass nur E-Rezepte ausgestellt werden, bei denen verordnende und signierende Person wirklich zu 100 Prozent übereinstimmen, heißt es dort. In der Übergangszeit können E-Rezepte mit solchen Fehlern aber noch auftreten. Daher haben sich die Vertragspartner (GKV-SV, DAV) für diese Zeit darauf verständigt, dass E-Rezepte, bei denen nur geringfügige Abweichungen zwischen den beiden Namensangaben bestehen, nicht retaxiert werden.

Für die Apotheke heißt das, dass, wenn die beiden Namen offensichtlich unterschiedlich sind, ein neues, korrekt ausgestelltes E-Rezept beim Arzt angefordert werden soll, zum Beispiel, wenn Dr. Max Müller verordnet hat, aber Dr. Sabine Schmitt elektronisch signiert. Wenn die Abweichung aber nur Sonderzeichen oder Schreibweisen oder einen zweiten Vornamen betrifft, jedoch klar ist, dass die verordnende Person auch die ist, die unterschreiben hat, kann die Apotheke das E-Rezept annehmen.

Das FAQ- Dokument soll kontinuierlich aktualisiert werden und findet sich im Mitgliederbereich der ABDA-Webseite.