Die nächste Stufe der Eskalation – ein Plakat

Die Personen auf dem Plakat sollen für die Politiker:innen der Regierungskoalition stehen. Sie steuern unkontrolliert ein Apothekenfahrzeug, wie die DAZ erfuhr. Anscheinend ist man von der ursprünglichen Idee, sich auf Karl Lauterbach zu konzentrieren, wieder abgerückt – wohl aus strategischen Gründen. Apotheken können das Motiv dann ab dem 4. Mai im Kampagnenbereich der ABDA (www.apothekenkampagne) herunterladen.

Außerdem sollen in den kommenden Wochen weitere Maßnahmen im Zuge der Eskalationsstrategie umgesetzt werden. Was sich hinter dieser Ankündigung verbirgt, umriss Overwiening bei ihrem letzten Facebook-Livetalk am 20. April. Hier hatte sie bereits ein Poster für Anfang Mai angekündigt. Mitte Mai solle es dann Materialien geben, die Apotheken an die Patientinnen und Patienten abgeben können. Am 6. Juni, einen Tag vor dem „Tag der Apotheke“ ist eine Pressekonferenz geplant. Und in der Woche danach soll es dann einen Protesttag geben – wie dieser konkret aussehen soll, wozu die Apotheken bereit sind, sollte zuvor über Umfragen ermittelt werden. Dann will man sehen, wie die Gespräche mit der Politik laufen – und wie man weiter verfährt.