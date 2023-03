Bei Securpharm stehen Wartungsarbeiten an

Kommende Woche stehen erneut Wartungsarbeiten am Securpharm-System an. Laut einem der Rundschreiben der ABDA an ihre Mitgliedsorganisationen finden sie an zwei Terminen jeweils in den späten Abendstunden beziehungsweise nachts statt. Der Securpharm Apothekenserver der NGDA wird in dieser Zeit weiter erreichbar sein, jedoch die Information ausgeben, dass das System nicht erreichbar sei.