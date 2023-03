Dazu, wie genau die angekündigte Eskalationsstrategie aussieht, sagte die ABDA-Präsidentin lediglich, man werde die Apothekenthemen auf verschiedenen Ebenen spielen. Dabei ist ihr wichtig, auch den Blick in die Zukunft zu richten: „Wir haben junge Kolleginnen und Kollegen, die wollen ihren Job mit hoher Qualität machen und ihre Expertise einbringen. Und das müssen wir ihnen ermöglichen. Dafür müssen wir auch etwas ändern und dafür müssen wir heute kämpfen.“ Der Nachwuchs stehe dabei an der Seite der Standesvertretung und kämpfe mit, so Overwiening weiter. „Der nachwachsenden Kollegenschaft darf die Zukunft nicht geklaut werden und dabei werden wir sie unterstützen.“

Welche Maßnahmen, auch über die Kommunikation hinaus, ergriffen werden, hängt laut Overwiening davon ab, wie die Forderungen der Apothekerschaft von der Politik aufgenommen werden. Sie könne aber nichts ausschließen, auch einen Streik nicht.

Änderungsantrag ist eine klare Botschaft an den Minister

In dem Änderungsantrag, der die vorläufige Verlängerung der flexiblen Abgaberegeln bis zum 31. Juli 2023 gewährleistet, sieht Overwiening eine klare Botschaft der Parlamentarier:innen an den Minister: Sie wollen, dass die Regelungen, so wie sie heute sind, bleiben und nicht auf die Art und Weise, wie sie im Referentenentwurf formuliert sind. „Das ist der Spiegel des Parlaments für den Minister“, so die ABDA-Präsidentin. Wenn er das Engpassgesetz ordentlich auf den Weg bringen wolle, dann müsse es die Flexibilität von heute erhalten. So wollten es die Parlamentarier:innen, weil sie sehen, dass es das ist, was die Patientinnen brauchen.