Der will aber nicht mitmachen. ABDA-Sprecher Benjamin Rohrer erklärt dazu auf Nachfrage der DAZ: „Im Rahmen unserer politischen Eskalationskampagne planen wir derzeit eine Aktion, bei der wir die Unterstützung des pharmazeutischen Nachwuchses brauchen. Die Nachwuchs-Initiative AByou unterstützt uns dabei intensiv. Eine Zusammenarbeit mit dem Studierendenverband BPhD ist nicht zustande gekommen.“

Fehlende Positionierung der Studierenden zum Fixhonorar

Auf Nachfrage, warum man sich nicht beteiligen möchte, erklärt der BPhD, dass der zentrale Konfliktpunkt für den Verband die bisher fehlende Positionierung der Studierenden zum Fixhonorar in der öffentlichen Apotheke darstelle. „Durch unsere Verbandsstruktur sind wir daran gebunden, Meinungsäußerungen zu neuen Positionen durch die Delegiertenversammlung abstimmen zu lassen. Da dies bisher nicht geschehen ist, sehen wir uns aktuell nicht in der Lage, hierzu eine Äußerung zu treffen“, erklärt eine Sprecherin. Desinteresse an der öffentlichen Apotheke sei nicht der Grund gewesen. Diesen Vorwurf weise man entschieden zurück.

Zudem sei der BPhD nicht in die Erstellung der Kampagne einbezogen worden, während gleichzeitig eine gemeinsame Ausführung gewünscht wurde. In einem Treffen mit der ABDA und der AByou hätten Vertreter:innen des BPhD dabei konstruktives Feedback zur Kampagne gegeben und aktiv Vorschläge zur Ausgestaltung eingebracht, insofern die Positionen des Verbands dies zugelassen haben. Darauf sei man leider nicht eingegangen, weshalb sich der BPhD in der Kampagne nicht ausreichend wiederfinden könne.

Und auch die Rhetorik der Kampagne „Gegen Zukunftsklau“ gefällt dem BPhD nicht. Diese erachtet der Verband in Teilen als kritisch und wenig zweckdienlich, wie die Sprecherin gegenüber der DAZ ausführt. „In unseren Augen darf außenwirksame Kommunikation nicht das Ziel haben, politischen Akteur*innen vor den Kopf zu stoßen. Vielmehr sollten wir uns gemeinsam mit der Politik auf den Weg machen, um den Nöten der Apotheke vor Ort zu begegnen und somit wegweisende und nachhaltige Lösungen zu erzielen.“