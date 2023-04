Kleine Beträge mit großer Wirkung

Was bislang offen blieb, waren die Summen, mit denen sich drei der fünf Gesellschafter an der jüngsten Kapitalerhöhung engagiert haben. Die sind nun im Handelsregisterauszug einsehbar. Demnach erhöhte Phoenix, vertreten durch die Softwaretochter ADG, ihre Einlage an der Münchener gesund.de GmbH & Co. KG von bislang 46.158 Euro um 15.001 Euro auf 61.159 Euro. Die Isartal Ventures steigerte ihren Anteil von bislang 18.463 Euro auf 21.464 Euro und die Becton Dickinson Rowa Germany GmbH von 6.151 Euro auf nunmehr 7.151 Euro.