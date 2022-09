Bei Noventi ist offenbar ein Kurswechsel im Gang: Wie das Unternehmen am gestrigen Montagabend in einer Pressemitteilung informierte, verlassen die bisherigen Vorstandsmitglieder Hermann Sommer und Victor Castro das Unternehmen – künftig sollen demnach Mark Böhm und Frank Steimel Noventi gemeinsam führen. Böhm ist bereits seit Herbst 2021 Vorstand Markt und IT der Noventi Health SE, Steimel war bisher Bereichsvorstand Treasury und übernimmt nun den Posten als Finanzchef.

Als Grund für die Trennung von Sommer und Castro nennt Noventi „unüberbrückbare Differenzen bei Unternehmensführung und -strategie“. Daher habe der Aufsichtsrat eine Neuordnung der Führungsebene veranlasst.