Hier schlummern die Effizienzreserven der Apotheken

Betrachtet wurden speziell diejenigen Zeiten und Aufwände, die für die Belieferung der GKV-Rezepte insbesondere im Gefolge des § 129 SGB V anfallen, also die Themen Rabattverträge, Retaxationen, Rezeptkontrolle und Zusatzaufwand bei der konkreten Patientenversorgung. Ausdrücklich nicht berücksichtigt sind die speziellen und gleichfalls erheblichen Belastungen der Apotheken durch die Besonderheiten des Apothekengesetzes, der Apothekenbetriebsordnung, der Berufsordnung sowie anderer Regularien, die speziell die Apotheken, aber auch andere Branchen belasten, wie die ausufernde Zahl an Beauftragten aller Art, das immer diffizilere Thema IT-Sicherheit und Datenschutz gerade im Gesundheitswesen und etliches mehr. Auch das Thema Präqualifizierung bleibt hier unbeachtet. Dies alles wäre gegebenenfalls eine Aufgabe für weitere Erhebungen und würde die hier ermittelten Beträge mit Sicherheit noch einmal ganz erheblich in die Höhe treiben.