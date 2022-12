Bilden die Ergebnisse Ihrer Einschätzung nach die Verhältnisse in den Apotheken realistisch ab?

Gräfe-Bub: Wir haben die teilnehmenden Betriebe bewusst so ausgewählt, dass sie die vielfältige Apothekenlandschaft bestmöglich repräsentieren – es sind Apotheken aus dem ländlichen Bereich dabei, andere liegen in Fußgängerzonen, in Einkaufszentren oder in Medizinischen Versorgungszentren. Es wurde über fünf Tage von allen Berufsgruppen Apotheker:innen, PTAs, PKAs mit der Stoppuhr erfasst, wie viel Zeit für das Bearbeiten eines Rezepts nach Rahmenvertrag benötigt wird, im HV ebenso wie im Backoffice. Pharmazeutische Beratung haben wir ausgeklammert, genau wie Verpflichtungen, die aus dem Apothekengesetz oder der Apothekenbetriebsordnung resultieren. Insofern denke ich, dass wir den Aufwand ziemlich präzise erfasst haben. Im Zweifelsfall dürfte er in der Realität eher höher liegen als niedriger, denn die Apotheken, die mitgemacht haben, weisen bereits einen sehr hohen Organisationsgrad auf.

Was die Retaxationen betrifft, fällt auf, dass die Summe der Abzüge sich zwar in Grenzen hält, die Kosten für den Kontrollaufwand jedoch um ein Vielfaches höher liegen. Was schließen Sie daraus?

Gräfe-Bub: Es ist bemerkenswert, wie eingeschliffen die Prozesse sind und wie sehr die Apotheken sich selbst optimiert haben, um Retaxationen zu vermeiden. Dabei sind die Retax-Gründe mittlerweile so perfide, dass die Bearbeitung in vielen Apotheken von Approbierten übernommen wird, weil es ganz spezifischer Kenntnisse bedarf, um pharmazeutisch gegenhalten zu können. Vermutlich ist die Summe in unserer Studie eher zu niedrig – wer diese Kapazitäten hat, kann auch eher mal einen Apotheker abstellen, um sich um Rezeptkontrolle und Retax-Bearbeitung zu kümmern. Ich weiß von anderen Inhaberinnen und Inhabern, die deutlich mehr abgezogen bekommen und oftmals auch gar keinen Einspruch mehr einlegen. Das Thema ist so frustrierend und zermürbend, dass viele inzwischen schlicht ausrechnen, wann es sich noch lohnt, sich zu wehren, und wann es mehr kostet als nutzt.

Lauterbach: In diesem Zusammenhang drängt sich der Verdacht auf, dass die Krankenkassen austesten, wie weit sie bei einer individuellen Apotheke gehen können. Daraus hat sich doch schon längst ein Geschäftsmodell entwickelt, mit eigenen Unternehmen, die auf Retaxationen im Auftrag der Kassen spezialisiert sind. Deswegen legen wir in der Apotheke meiner Frau grundsätzlich immer Einspruch ein, auch wenn es nur um 2 Euro geht. Das ist völlig unwirtschaftlich, aber wir wollen demonstrieren, dass wir so nicht mit uns umspringen lassen. Das sind Profiteure, die sich am System bereichern, ohne dass es dafür eine Berechtigung gäbe. Der ganze Bereich hat sich verselbstständigt und diesem Gebaren muss die Politik die Grundlage entziehen. Von dem Geld, das dabei draufgeht, könnte man so einige Mehrwerte schaffen, ohne dass extra Kosten entstünden.

Welche politischen Forderungen leiten Sie konkret aus den Ergebnissen ab? Geht es darum, sich den Aufwand bezahlen zu lassen oder die Bürokratie abzubauen?

Lauterbach: Letztlich wird das wohl das gleiche Ergebnis bringen. Denn dass die Krankenkassen bereit sein werden, uns den sinnlosen Aufwand zu bezahlen, halte ich für ausgeschlossen. Dann werden sie wohl doch lieber die bürokratischen Hürden senken. Es geht uns aber auch darum aufzuzeigen, wie viele personelle Ressourcen das aktuelle System bindet. Diese Fachkräfte könnte man in der Patientenbetreuung weitaus sinnvoller einsetzen. Die pharmazeutischen Dienstleistungen kommen aus mehreren Gründen noch nicht richtig zum Fliegen – ein ganz wesentlicher Punkt ist dabei der Fachkräftemangel.

Gräfe-Bub: Ganz genau. Wir wollen und wir brauchen die pharmazeutischen Dienstleistungen. In meinen Apotheken arbeiten viele junge Kolleginnen und Kollegen, die sehr großes Interesse an diesen Aufgaben haben. Ich bin überzeugt davon, dass die Apotheken als Arbeitsplatz für junge Approbierte wieder deutlich attraktiver werden, wenn wir die Bürokratie zugunsten echter pharmazeutischer Tätigkeiten zurückschrauben.

Wie tragen Sie die Ergebnisse jetzt an die Politik heran?

Gräfe-Bub: Wir haben bereits einige Hintergrundgespräche mit Gesundheitspolitikerinnen und -politikern verschiedener Parteien geführt, die sehr fruchtbar waren. Via ist nicht angetreten, um zu verhindern, sondern um zu gestalten – das kommt gut an. Oft erleben wir, dass die Abgeordneten den Wunsch äußern, den Kontakt zu intensivieren und gemeinsam neue Fragestellungen zu erörtern. Wir haben bereits mit einigen Mitgliedern des Gesundheitsausschusses sowohl von Oppositions- als auch Regierungsparteien gesprochen. Insgesamt stoßen wir in der Politik auf großes Interesse mit unseren Positionen zum Bürokratieabbau und unserem Konzept zum Heben von „Effizienzreserven“. Das spornt an – und das wollen wir ausbauen und vertiefen!

Frau Gräfe-Bub, Herr Lauterbach, vielen Dank für das Gespräch!