In der Hochrechnung auf Gesamtdeutschland ergeben sich so Bürokratiekosten bei der GKV-Rezeptbelieferung von mindestens 900 Millionen Euro im Jahr (siehe Abbildung 3). Je Apotheke bedeutet das im Durchschnitt eine Belastung von etwa 49.000 Euro. Ironie am Rande: Der Kassenabschlag von 1,77 Euro brutto je Rx-Packung (ab Februar 2023 2,00 Euro) schlägt bereits heute netto in ziemlich gleicher Höhe zu Buche. Provokativ formuliert, stünde den Apotheken im Grunde ein Bürokratiezuschlag in Höhe des Kassenrabatts zu, und kein ebensolcher Abschlag.