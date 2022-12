Reinhard Herzog zur via-Studie Rund 1 Milliarde Euro für die GKV-Bürokratie (Video)

„Effizienzreserven“ gibt es tatsächlich in den Apotheken: Professor Reinhard Herzog und der Verband innovativer Apotheken (via) sehen diese vor allem in den Arbeitsbereichen, die nicht direkt den Versicherten zugutekommen. In einer Studie analysierten sie den Aufwand zur Bearbeitung von GKV-Rezepten. Herzogs Fazit: „Bei der Erhöhung des Kassenrabatts wird lange rumgemacht und hier verschwenden wir einfach mal so nebenbei 1 Milliarde Euro.“