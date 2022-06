„Keine unüberwindbaren Hürden“

Die bürokratischen Anforderungen in der Hilfsmittelversorgung ärgern die Apothekerinnen und Apotheker. Sie würden am liebsten auf die Zwänge der (Re-)Präqualifizierungen und Genehmigungsverfahren verzichten. Doch der GKV-Spitzenverband hält diese Instrumente für wichtig, um die Versorgungsqualität zu sichern. In der aktuellen DAZ erläutert eine Verantwortliche des Spitzenverbands die Sicht der Kassen.