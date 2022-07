„Gerade die Belieferung der Patientinnen und Patienten in der Fläche mit apothekenüblichen Hilfsmitteln kann nur durch die Apotheken zeitnah, preisgünstig und unbürokratisch erfolgen“, halten sie in ihrem Antrag fest. Apotheken nähmen zudem über den gewährleisteten Standard bei der räumlichen und sachlichen Ausstattung nach Apothekenbetriebsordnung sowie aufgrund der beruflichen Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Sonderstellung innerhalb der Gruppe der Hilfsmittel-Leistungserbringer ein. „Zur Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung der versicherten Personen mit apothekenüblichen Hilfsmitteln, die in der Regel keiner handwerklichen Herstellung oder Anpassung in der Apotheke bedürfen, sondern vom herstellenden Unternehmen fertig konfektioniert geliefert werden, ist daher gesetzlich festzuschreiben, dass Inhaberinnen und Inhaber einer Apothekenbetriebserlaubnis die Voraussetzungen für eine ausreichende, zweckmäßige und funktionsgerechte Versorgung mit diesen Hilfsmitteln auch ohne durchlaufenes Präqualifizierungsverfahren grundsätzlich erfüllen.“

Derzeit liegen die Anträge in der Vorabfassung vor. Am kommenden Donnerstag, den 28. Juli 2022, wird sich zunächst noch der ABDA-Gesamtvorstand mit dem Paket befassen – erst dann steht das Antragsheft fest.