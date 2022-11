„Ursachen für eine orale Aufnahme von Tierarzneimitteln sind oft die Verwechselung mit eigenen Medikamenten sowie die versehentliche Einnahme von Lebensmitteln, die für die Medikation von Pferden zubereitet wurden“, erklärt das BVL. Denn die Tabletten für Pferde würden häufig in Lebensmitteln wie Brot, Möhren oder Äpfeln versteckt. Deshalb sollen solche präparierten Lebensmittel, wenn sie in der Futterkammer vorbereitet werden, bis zur Verabreichung sicher gelagert werden – „zum Beispiel in einer eindeutig beschrifteten und verschließbaren Box“, erklärt das BVL. Tierarzneimittel sollten grundsätzlich immer nur in der Originalverpackung zusammen mit der Gebrauchsinformation des Herstellers aufbewahrt werden.