Topische Hormontherapien – ein Risiko für Kinder und Haustiere

„Laut WHO sind nahezu 800 Substanzen bekannt, die nachweislich oder in Verdacht stehend Einfluss auf Hormonrezeptoren, Hormonsynthese oder Hormonumbau nehmen und somit endokrin aktiv sind. Darunter fallen beispielsweise Industriechemikalien und Wirkstoffe in Bioziden oder Pflanzenschutzmitteln, aber auch Inhaltsstoffe von Kosmetika und Pflegeprodukten“. Die Sorge dabei: Könnten diese Substanzen – durch unfreiwillige Aufnahme – Krankheiten beim Menschen auslösen? Und was ist dann erst mit Arzneimitteln, die gezielt das Hormonsystem beeinflussen? Welche Wirkungen, außer den gewünschten, könnten die noch haben? Dieser Frage ging zuletzt die DAZ 38/2019 nach.