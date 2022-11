Homöopathie für Haustiere: Karlsruhe kippt Tierarztvorbehalt

Am 28. Januar dieses Jahres ist in Deutschland das Tierarzneimittelgesetz (TAMG) in Kraft getreten. Die zuvor im Arzneimittelgesetz geregelte Materie war aus diesem herausgelöst und in ein eigenes Gesetz überführt worden. Den Anstoß gab eine neue EU-Verordnung zu Tierarzneimitteln, die ebenfalls zum 28. Januar 2022 wirksam wurde.

Eine der neuen Regelungen sorgte sehr schnell für Aufruhr unter Tierheilpraktiker:innen: In § 50 Abs. 2 TAMG findet sich ein Tierarztvorbehalt für die Arzneimittelanwendung bei Tieren – und zwar nicht nur für verschreibungspflichtige Tierarzneimittel und veterinärmedizintechnische Produkte, sondern auch für Humanarzneimittel. Umfasst von diesem Tierarztvorbehalt sind damit auch nicht verschreibungspflichtige sowie registrierte homöopathische Humanarzneimittel. Diese dürfen demnach weder Tierhalter:innen noch andere Personen, wie etwa Heilpraktiker:innen, bei Tieren anwenden. Wer gegen diese Vorschrift verstößt, handelt ordnungswidrig.