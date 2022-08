Vorsicht vor Permethrin-haltigen Zeckenschutzmitteln bei Katzen

In der Apotheke finden sich auch für den Menschen Präparate, die Permethrin oder verwandte Stoffe enthalten, zum Beispiel Insektenschutzmittel für Textilien (NoBite, Mosqiuto) oder Präparate zur Behandlung der Krätze (Infectoscab). In der Tiermedizin sind sie Bestandteile vieler Spot-on-Mittel gegen Flöhe und Zecken (Advantix, Exspot). „Richtig angewandt sind sie nicht schädlich für Haustiere, wie bei jedem Medikament oder natürlichem Stoff liegt die schädliche Wirkung immer in der Überdosierung“, hebt die Uni Gießen hervor. Katzen seien jedoch besonders anfällig, weil sie die Pyrethroide nicht abbauen und ausreichend ausscheiden können. „Vergiftungen kommen in der Regel dann zustande, wenn Benutzer sie mit Produkten gegen Flöhe und Zecken behandelt werden, die eigentlich für Hunde vorgesehen sind, die mehr Körpermasse haben.“

Enger Kontakt mit Permethrin-behandelten Hunden als Risiko

Vorsicht ist auch geboten, wenn Hunde und Katzen im selben Haushalt leben und der Hund mit einem permethrinhaltigen Spot-on-Präparat behandelt wurde. Es bestehe „die erhöhte Gefahr, dass es durch den Kontakt der Tiere untereinander zu Vergiftungen kommt“, betont Tierärztin Kirsch in der BVL-Mitteilung.

Kommt es zu den oben genannten Symptomen nach einem unbeabsichtigten Kontakt der Katze mit Permethrin oder nach einer versehentlichen Fehlanwendung eines permethrinhaltigen Arzneimittels, sollte dem Bundesamt zufolge umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden. „Dieser wird gegebenenfalls Präventivmaßnahmen einleiten, die Katze symptomatisch behandeln und in schweren Fällen die nötigen Notfallmaßnahmen durchführen.“