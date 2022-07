„Ungeeignet und überflüssig“ – was sich bei der Präqualifizierung ändern muss

DAZ: Herr Christiansen, die Präqualifizierung zählt zweifellos zu den größten bürokratischen Ärgernissen in den Apotheken. Sie sind selbst Apothekeninhaber – welche Erfahrungen haben Sie persönlich damit gemacht?

Christiansen: Was mich ärgert, ist, dass jedes Mal wieder dieselben Unterlagen eingefordert werden, um Dinge zu belegen, von denen viele ohnehin selbstverständlich sind – die Betriebserlaubnis zum Beispiel. Ohne diese könnte ich doch gar keine Apotheke betreiben. Alle fünf Jahre muss ich nachweisen, dass der Beratungsraum noch an derselben Stelle ist wie zuvor und dass die Wände vom Boden bis zur Decke reichen. Das ist ein irrer Aufwand, den man keinem Mitarbeitenden zumuten kann. Also kümmere ich mich als Inhaber selbst darum, das gilt auch für viele Kolleginnen und Kollegen.