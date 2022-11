Die Apotheker irritiere, dass es derzeit erhebliche Kosten­stei­gerungen für Energie und Löhne in den Apotheken wie auch in anderen Teilen des Gesundheitswesens gebe, die Politik aber sehr unterschiedlich darauf reagiere. So habe sich das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) etwa für die Altenpflege um die Refinanzierung der steigenden Kosten durch die Pflegekassen gekümmert und auch anderen Leistungs­erbringern habe man wenigstens einen Inflationsausgleich zugestanden – den Apotheken hingegen kürze man in diesen Zeiten auch noch die Vergütung. Ohne Not riskiere man auf diese Weise, ein bewährtes und erwiesenermaßen leistungsfähiges System zu zerstören – sei aber gleichzeitig bereit, Riesensummen für den Aufbau eines unklaren „Gesundheitskiosk-Systems“ bereitzustellen, kritisieren die Fehskes.

Lieferengpässe – ein Problem spitzt sich zu

Ein weiteres drängendes Problem, unter dem nicht nur die Apotheken, sondern vor allem auch ihre Patienten litten, seien die Lieferengpässe bei Medikamenten, die inzwischen ein dramatisches Ausmaß angenommen hätten. Schisanowski erkundigte sich nach möglichen Erklärungen – dabei seien unter anderem die Rabattverträge der Krankenkassen zur Sprache gekommen, berichtet Christian Fehske. Als Sparinstrument seien diese für die GKV jahrelang sehr wirksam gewesen, werden nun aber im Kontext der aktuellen Kostensteigerungen von vielen Pharmaunternehmen als wichtiger Grund dafür genannt, warum eine Belieferung Deutschlands mit Medikamenten in manchen Fällen nicht mehr kostendeckend möglich sei.

Als besonders dramatisch schilderten die Apotheker dem Abgeordneten die Situation rund um Antibiotika und Fiebersäfte für Kinder: Auch wenn Apotheken zur Überbrückung Fiebersäfte und Zäpfchen mit Ibuprofen und Paracetamol herstellen könnten, gingen dabei aufgrund komplizierter und als halbherzig empfundener Erstattungszusagen durch die Krankenkassen besonders die Kinder wenig wohlhabender Eltern häufig leer aus. Ein Zustand, der aus Sicht der Apotheker kaum mit sozialdemokratischer Gesundheitspolitik vereinbar sein könne. Schisanowski nahm die Problematik auf und versprach seinen SPD-Bundestagskollegen im Gesundheitsausschuss davon zu berichten.

Politik muss auch an Angestellte in Apotheken denken

Der Besuch in der Rathaus-Apotheke mit ihren 90 Mitarbeitern habe Schisanowski verdeutlicht, dass die Politik bei Sparmaßnahmen bei den öffentlichen Apotheken stärker an die vielen hart arbeitenden Beschäftigten dort denken sollte, in ganz Deutschland immerhin knapp 160.000 (überwiegend weibliche) angestellte PKA, PTA sowie Apothekerinnen und Apotheker. Schisanowskis Fazit: Die politischen Rahmenbedingungen dürften nicht dazu führen, dass letztlich „die Ehrlichen die Dummen sind“.