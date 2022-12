Dieses wachsende Verständnis für die Situation der Offizinen habe die Apothekerschaft auch all jenen Kolleginnen und Kollegen zu verdanken, die im Kleinen Großes geleistet haben und unermüdlich Aufklärungsarbeit in den Wahlkreisen betrieben haben. Das erzeuge inzwischen spürbaren Druck. Auch die Protestaktion, die am 19. Oktober in vier Bundesländern stattfand, habe für eine positive Berichterstattung in der Presse gesorgt und sei in Berlin durchaus wahrgenommen worden. In Summe habe dies der ABDA Rückenwind bei ihrer Arbeit verliehen. „Ich konnte den Politikerinnen und Politikern sagen: Das war unsere Warnung“, hob Overwiening hervor.