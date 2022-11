Die Hilfsmittelversorgung ist ein „emotional belastetes Thema“. So formulierte es der ABDA-Hilfsmittelexperte Kai Kallbach am vergangenen Mittwoch in Rostock-Warnemünde bei der Mitgliederversammlung des Apothekerverbands Mecklenburg-Vorpommern. Auch an dem Juristen, der im ABDA-Geschäftsbereich Ökonomie arbeitet, ist nicht vorbeigegangen, wie sehr die Apotheken mit Präqualifizierung und Co. zu kämpfen haben.