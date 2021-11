Overwiening wirbt um Vertrauen für eine ABDA, „mit der wir uns gerne identifizieren“

ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening wandte sich mit einer Motivationsrede an das Publikum bei der Mitgliederversammlung des Apothekerverbands Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch in Rostock. Dabei knüpfte sie an ihre Rede beim DAT an und warb für Engagement beim E-Rezept, Eigenverantwortung und eine Vertrauenskultur. Über die Strukturanalyse der ABDA verriet sie nur wenig mehr als beim Apothekertag. Als Neuigkeit kündigte sie eine Neuaufstellung bei der Agentur für Präqualifizierung an.