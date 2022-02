Antibiotika-Projekt Arena soll in die Regelversorgung übergehen

Das ist offenbar gelungen: Am gestrigen Mittwoch empfahl der Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), das Projekt in die Regelversorgung zu überführen. Er bittet die Verbände der Kranken- und Pflegekassen auf Bundesebene sowie die Kassenärztlichen Vereinigungen zu prüfen, ob die im Projekt erlangten Erkenntnisse zur Weiterentwicklung der Regelversorgung oder selektivvertraglicher Leistungen genutzt werden können. Beteiligt waren die AOK Bayern, die AOK Rheinland/Hamburg, der AOK-Bundesverband, die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns, die Agentur deutscher Arztnetze, das Aqua-Institut sowie mehr als 400 Arztpraxen aus 14 Arztnetzen in Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Dreiarmiges Modell

Bei der dreiarmigen randomisierten Studie mit nicht randomisierter Kontrollgruppe wurden verschiedene Interventionen kombiniert und auf ihre Effekte hin untersucht. Im Interventionsarm 1 trainieren die Ärztinnen und Ärzte online eine adäquate Kommunikation mit Patientinnen und Patienten und tauschen sich in strukturierten ärztlichen Qualitätszirkeln aus. Zudem erhielten sie ein praxisindividuelles Feedback auf Basis von Verordnungsdaten und Hintergrundinformationen. Für die Patienten wurden in verschiedenen Sprachen Informationen und Empfehlungen zu häufigen Erkrankungen vorgehalten.

Im Interventionsarm 2 wurden zusätzlich zu den Aktivitäten des Interventionsarms I auch medizinische Fachangestellte (MFA) einbezogen. Sie erhielten ebenfalls eine Online-Schulung zur Patientenkommunikation und Praxisorganisation, datenbasiertes Feedback und nahmen an einem MFA-Qualitätszirkel teil. Zudem kamen Tablet-PCs zur Information der Patientinnen und Patienten in den Praxen zum Einsatz. Im Interventionsarm 3 wurde zusätzlich zu den Aktivitäten des Interventionsarms 1 in die Praxissoftware eine Entscheidungshilfe integriert, die der rationalen Verordnung von Antibiotika dient. Darüber hinaus erfolgte in diesem Arm eine interdisziplinäre, sektorenübergreifende Qualitätszirkelarbeit mit Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften, Apothekerinnen und Apothekern sowie anderen Berufsgruppen.