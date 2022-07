Regionale Unterschiede in den Verordnungszahlen sind hoch

Die bereits erwähnten großen regionalen Unterschiede fanden sich in allen Altersklassen. So lag die Verordnungsrate für Kinder und Jugendliche von 0 bis 17 Jahren je nach Region zwischen 200 und mehr als 700 Verordnungen pro 1000 Personen pro Jahr. Das bedeutet, dass sie in einigen Kreisen fast viermal höher war als in anderen. Dieser Trend zeigte sich auch bei Erwachsenen über 18 Jahren. In dieser Gruppe schwankten die Verordnungen pro 1000 Personen pro Jahr zwischen 300 und knapp 700.

Außerdem war zu beobachten, dass die Verordnungsraten in Westdeutschland tendenziell höher waren als im Osten des Landes. Die höchsten Verordnungsraten lagen in Regionen an der westlichen Grenze.