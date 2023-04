Der wichtigste Risikofaktor für eine symptomatische Erkrankung ist eine vorhergegangene antibiotische Behandlung, insbesondere mit den „4C“-Antibiotika Clindamycin, Fluorchinolonen, Cephalosporinen und Aminopenicillinen in Kombination mit Betalaktamase-Inhibitoren. Diese stören und reduzieren die gesunde mikrobielle Darmflora und ermöglichen die Vermehrung und Ausbreitung von C. difficile. Dabei ist C. difficile jedoch nicht gleich C. difficile – vielmehr gibt es verschiedene Stämme, die sich unter anderem in der Produktion der Exotoxine Enterotoxin A und Zytotoxin B unterscheiden, welche zytotoxisch auf die Darmzellen wirken.