Kontroverse um Antibiotika für Tiere

Um die Entwicklung von Resistenzen gegen Antibiotika in der Humanmedizin zu reduzieren, soll der Einsatz von Antibiotika bei Tieren vermindert werden – in der Menge und in der Auswahl. Durch die Verordnung (EU) 2019/6 soll diese Entwicklung intensiviert werden. Die Verordnung, die am 28. Januar 2022 EU-weit in Kraft tritt, ist die Grundlage des künftigen europäischen Tierarzneimittelrechts. Sie ist auch der Grund, weshalb in Deutschland ein neues Tierarzneimittelgesetz verabschiedet wurde.

Die EU-Verordnung enthält neue Vorschriften zur Einschränkung des Antibiotikagebrauchs und zur Datenerhebung. Artikel 37 Absatz 4 der Verordnung sieht vor, „Kriterien für die Festlegung antimikrobieller Wirkstoffe, die der Humanmedizin vorbehalten sind“ zu erarbeiten. Dazu ist ein delegierter Rechtsakt der EU erforderlich, der rechtzeitig zum Inkrafttreten der Verordnung erlassen werden soll.