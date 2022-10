Aus den Apothekerverbänden kam dazu die Information, dass die technischen Spezifikationen und die Datensätze der Europäischen Union für die Zertifikate fehlten. Zunächst war in Aussicht gestellt, dass diese Mitte September bereits stehen werden. Doch es rührte sich nichts – und auch Ende September erklärte der Deutsche Apothekerverband noch, es werde mit Hochdruck an der Umsetzung der Vorgaben gearbeitet. In einigen Apotheken (und auch in Impfzentren) ging man derweil schon dazu über, auch für die Omikron-Impfung einfach „Comirnaty“-Zertifikate auszustellen.

Mittlerweile hat das Bundesgesundheitsministerium allerdings die Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesgesundheitsbehörden informiert, dass die Europäische Kommission entschieden hat, vorerst „keine eigenen Value Set Codes“ für die drei oben genannten variantenspezifischen Impfstoffe zu definieren.

„Demzufolge werden bis auf Weiteres die bestehenden Codes Comirnaty (EU/1/20/1528) und Spikevax (EU/1/20/1507) für das digitale Impfzertifikat der EU verwendet“, heißt es in dem auf den 29. September 2022 datieren Brief. Weiter wird erklärt: „Wenn eine Person beispielsweise eine zweite Auffrischimpfung mit dem neuen variantenspezifischen Comirnaty Impfstoff ‚Comirnaty bivalent Original/Omicron BA.4/5‘ erhalten hat, bekommt diese Person ein digitales Impfzertifikat mit dem bestehenden Code EU/1/20/1528 und der Kodierung 4/4 zur Indikation der erhaltenen Dosis“.

Einen Datensatz gibt es laut BMG jetzt aber für den neuen Totimpfstoff Valneva. Auf der Testumgebung sei das aktualisierte Valueset bereits verfügbar, heißt es.