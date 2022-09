Die Apotheke bestellt die vom Arzt/von der Ärztin verordnete beziehungsweise für die Impfungen in der Apotheke selbst benötigte Anzahl der Dosen als ganze Vials bis spätestens Dienstag, 13. September 2022, 14 Uhr, beim pharmazeutischen Großhandel. Der pharmazeutische Großhandel liefert die bestellten Impfstoffe mit dem dazugehörigen Impfzubehör weiterhin grundsätzlich in der darauffolgenden Woche am Montag an die Apotheken aus.

Sofern verfügbar, wird der Großhandel die variantenspezifischen Impfstoffe gegebenenfalls schon in der KW 37 an die Apotheken ausliefern. Hierzu liegen laut DAV zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch keine abschließenden Informationen vor.

Bei den variantenangepassten COVID-19-Impfstoffen ist weiterhin zu beachten, dass sowohl die Faltschachteln als auch die Durchstechflaschen Produktbezeichnungen tragen, die nicht mit den Bezeichnungen aus der Fachinformation übereinstimmen und die Beschriftung der Vials durchgängig auf Englisch ist. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung zeigt die Unterschiede in Bildern auf: für Moderna und für Biontech/Pfizer.