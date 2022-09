Drei an die Omikron-Variante angepasste Impfstoffe sind aktuell verfügbar: Comirnaty Original/Omicron BA.1 und Comirnaty Original/Omicron BA.4/BA.5 von Biontech/Pfizer sowie Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 von Moderna. Die STIKO empfiehlt, anstehende Auffrischungsimpfungen bei Über-12-Jährigen vorzugsweise mit diesen adaptierten Vakzinen durchzuführen. Die Impfexperten gehen davon aus, dass diejenigen, die im Zuge der Omikron-Welle noch keine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, besonders von einer Impfung mit einem adaptierten Impfstoff profitieren. Sie besitzen nämlich in Bezug auf verschiedene Varianten des Spike-Proteins eine weniger breite Immunantwort. Die Wahl des konkreten adaptierten Impfstoffs, also BA.1 oder BA.4/BA.5, erachtet die STIKO als nicht so wichtig. Viel entscheidender ist es für das Gremium, dass die Impfempfehlungen generell umgesetzt und die Impfungen in Anspruch genommen werden.