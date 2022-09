Was es sonst noch zu beachten gilt, hat Apotheker Christian Heckmann in der aktuellen DAZ für Sie zusammengestellt. Er hat das Impfzentrum des Landkreises Kassel mit aufgebaut und betreut es nach wie vor pharmazeutisch. Zu den neuen angepassten bivalenten Impfstoffen erklärt er: „Beide Präparate setzen wie gehabt auf mRNA-Technologie, wobei nun zwei verschiedene mRNA-Sequenzen in jedem der Impfstoffe enthalten sind, 50 Prozent der Ursprungs-mRNA (15 µg Tozinameran [Biontech] bzw. 25 µg Elasomeran [Moderna]) und 50 Prozent der an die Omikron-BA.1-Variante angepassten mRNA (15 µg Riltozinameran [Biontech]; 25 µg Imelasomeran [Moderna]). Bei der Stabilität und beim grundsätzlichen Handling bleiben sich die Hersteller treu und orientieren sich an den uns bereits bekannten und zugelassenen Wuhan-Impfstoffen.“