Im September hat die STIKO ihre COVID-19-Impfempfehlung bereits zum 22. Mal aktualisiert. Demnach soll für alle Auffrischimpfungen (Booster) ab zwölf Jahren vorzugsweise einer der zugelassenen und verfügbaren Omikron-adaptierten bivalenten mRNA-Impfstoffe eingesetzt werden. Einen Unterschied zwischen den BA.1- und den BA.4/5-adaptierten Impfstoffen macht die STIKO bei ihrer Empfehlung nicht. Am vergangenen Mittwoch hat die europäische Arzneimittelbehörde EMA nun auch den an BA.4/BA.5 angepassten Spikevax-Impfstoff von Moderna zur Zulassung empfohlen. Für das Pendant von Biontech und Pfizer war das bereits im September geschehen, genauso wie für die Impfstoffe beider Firmen, die an BA.1 angepasst wurden.

Damit haben viele Bürger:innen mittlerweile bereits ihre vierte COVID-19-Impfung erhalten. Eine Gruppe der Bevölkerung bleibt jedoch weiterhin ungeimpft: Kinder unter fünf Jahren.