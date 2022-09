Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause startete am heutigen Dienstag wieder die Expopharm. Traditionell eröffnete der Vorsitzende des Deutschen Apothekerverbands (DAV) die pharmazeutische Messe mit seinem Lagebericht. Thomas Dittrich blickte auf die vergangenen drei Jahre voller Arbeit zurück. Der Praxistest unter Extrembedingungen habe bewiesen: Das Gesundheitssystem funktioniert, es hat sich bewährt. Und was sich bewähre, müsse stabilisiert und erhalten werden. „Ohne in Selbstüberschätzung zu verfallen, kann ich feststellen: Die Apothekerinnen und Apotheker haben einen wesentlichen Anteil an der Funktionsfähigkeit dieses Systems“, so der DAV-Chef.

Desinfektionsmittel, Masken, Testen, Impfen – die Apotheken wissen selbst am besten, was sie geleistet haben – und zwar zusätzlich zu ihrem eigentlichen Sicherstellungsauftrag. „Für uns gab es kein Homeoffice und kein sicheres Zurückziehen in die eigenen vier Wände“, betonte Dittrich. Nur rund 30 Apotheken hätten bundesweit während der Pandemie kurzzeitig schließen wmüssen. „Wir waren jederzeit an vorderster Linie für alle da, die Hilfe und Medikamente brauchten“.

Lieferenpässe kosten die Apotheke 15.000 Euro im Jahr

Besonderes Augenmerk legte Dittrich auch auf die Lieferengpässe. Sie hätten bei Arzneimitteln eine ganz andere Bedeutung als bei Fernsehern oder auch bei Chips für NFC-fähige Krankenversichertenkarten. Der DAV-Chef erklärte, dass die durchschnittliche Apotheke inzwischen mehrere Stunden pro Woche damit verbringe, Lieferengpässe zu verwalten und schwer verfügbare Arzneimittel rechtzeitig zu organisieren. Der Kostenpunkt pro Jahr pro Apotheke liege konservativ gerechnet bei rund 15.000 Euro. „Umgerechnet auf alle Apotheken in Deutschland reden wir von Kosten in Höhe von fast 260 Millionen Euro jährlich. Kosten, die von Lieferengpässen verursacht werden, die nicht von uns zu verantworten sind. Kosten für einen Verwaltungsaufwand, welcher in der Berechnung des Fixums nicht eingepreist ist. Geld, das anderweitig den Apotheken nicht zur Verfügung steht, aber dringend benötigt würde“. Um das Problem der Lieferengpässe in den Griff zu bekommen, sieht Dittrich die Politik gefordert. Dabei räumte er ein: Die Produktion von Wirkstoffen und Arzneimitteln in Europa zu halten oder nach Europa zurückzuholen, werde Geld kosten.

Vorreiter bei Digitialisierung und E-Rezept

Auch was die Digitalisierung betrifft, erwiesen sich die Apotheken als Vorreiter. Sie seien auch die einzigen Leistungserbringer, die flächendeckend „E-Rezept-ready“ seien. Dafür erwarteten sie von der Politik, dass diese ihr Vertrauen in die Zugangswege der Token nicht untergrabe. Die Gematik-App, der Papierausdruck und bald auch der Abruf des E-Rezeptes über die elektronische Gesundheitskarte seien sicher und mit allen Beteiligten abgestimmt. „Jetzt wegen vermeintlicher Vereinfachung in den Arztpraxen noch weitere Alternativen der Tokenübermittlung ins Gespräch zu bringen, mit denen sich aber dann das Zuweisungs- und Makelverbot umgehen lässt, ist kontraproduktiv“. Gemeint ist damit die Übertragung per E-Mail oder SMS, die beim Bundesgesundheitsminister bereits auf offene Ohren gestoßen ist, seitens der Apothekerschaft aber rundweg abgelehnt wird. Für Dittrich ist klar: Die freie und unbeeinflusste Wahl des Leistungserbringers muss geschützt bleiben. Die Apothekerschaft leiste mit der Gedisa (Gesellschaft für digitale Services der Apotheken) einen Beitrag zu einer fairen und patientengerechten Digitalisierung des Gesundheitswesens.