Keine Ideen für Weiterentwicklung der Apothekenvergütung

Die Apothekerschaft ist unzufrieden mit der Entwicklung ihres Honorars – diese hinkt nämlich seit vielen Jahren der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland hinterher. Die Forderung nach einer Dynamisierung geistert schon lange durch den Berufsstand. Vor rund acht Jahren setzte man daher eine Arbeitsgruppe ein – die AG Honorierung –, die Vorschläge zur Weiterentwicklung der Apothekenvergütung erarbeiten sollte. Am gestrigen Donnerstag folgte nun beim Deutschen Apothekertag in Düsseldorf die Ernüchterung: Der Gruppe, zu der auch die jetzige ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening gehörte, ist es in all den Jahren nicht gelungen, ein konkretes Konzept zu erarbeiten.

Auf den Tisch kam das Thema wegen eines Antrags der Apothekerkammer Nordrhein. Darin fordern die Delegierten die Bundesregierung auf, bezüglich des Apothekenhonorars endlich tätig zu werden. Wörtlich heißt es darin: