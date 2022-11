Pudimat will sich auch in den kommenden Jahren weiter für die Apothekerschaft in Mecklenburg-Vorpommern stark machen. Er kündigte an, bei den Wahlen im kommenden Jahr erneut anzutreten. Der siebenköpfige Vorstand indes verjüngte sich am gestrigen Mittwoch: Neu gewählt wurden Antje Urban aus Rostock, Dr. Marco Neumann aus Stralsund und Markus Oelze aus Jarmen. Dafür schieden Andrea Nowotny, Birka Zander und Thomas Müller aus dem Vorstand aus – sie alle haben ihre Betriebe bereits abgegeben oder planen, dies in Kürze zu tun. Pudimat dankte ihnen für ihren langjährigen Einsatz für den Verband und all das Herzblut, mit dem sie ihre Aufgaben ausgefüllt hätten.