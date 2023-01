Bürokratieabbau auf Platz 1 der apothekerlichen Wunschliste für 2023

Neues Jahr, neues Glück: Drei Wünsche hatten die DAZ-Leser:innen kurz vor Weihnachten frei – was begehren sie am meisten? Ob Geld, Wertschätzung, Personal oder Kinderarzneien, es mangelt an allen Ecken und Enden. Welche Baustellen haben für den Berufsstand Priorität?

Bürokratie belastet Apotheken

An die Spitze hat es ein Thema geschafft, das schon lange für rollende Augen in den Betrieben sorgt: die Bürokratie. Seit Jahren verspricht die Politik, das Gesundheitswesen entbürokratisieren zu wollen, doch statt einer Entlastung kommen immer neue lästige Pflichten hinzu. Davon haben knapp 59 Prozent der 325 Teilnehmenden die Nase voll: Für 191 von ihnen rangiert der Bürokratieabbau unter den Top 3 ihrer sehnlichsten beruflichen Wünsche.

Für das Jahr 2023 darf man vorsichtig optimistisch sein, dass sich in diesem Bereich etwas tut. Die Ampel-Koalitionäre haben sich ins Aufgabenheft geschrieben, noch in diesem Jahr ein Bürokratie-Abbau-Gesetz für den Gesundheitssektor auf den Weg zu bringen. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist bereits auf das Problem aufmerksam geworden: In einem Brief an den Präsidenten der Apothekerkammer Schleswig-Holstein, Kai Christiansen, ließ sein Büro Ende Oktober wissen, dass es gelungen sei, per Änderungsantrag zum GKV-Finanzstabilisierungsgesetz das BMG zu verpflichten, bis Ende September 2023 Empfehlungen zum Bürokratieabbau im Gesundheitswesen zu erarbeiten.