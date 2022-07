GKV-Spitzenverband klagt gegen Schiedsspruch

Für die Apotheken hat dies erst einmal keine Auswirkung. Die Klage gegen den Schiedsspruch hat keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, der festgesetzte Vertragsinhalt gilt fort, bis über die Klage entschieden ist. Der GKV-Spitzenverband hat allerdings die Möglichkeit, einen (Eil-)Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung zu stellen. Im Kurzstatement des Verbands ist von einem solchen Antrag nicht ausdrücklich die Rede – erwähnt ist nur die Klage. Denkbar ist der Antrag dennoch. Denn bis das Landessozialgericht eine Entscheidung trifft, kann erfahrungsgemäß geraume Zeit vergehen. Für den Eilantrag müsste es hingegen zügig summarisch prüfen, ob mehr für oder mehr gegen die Rechtmäßigkeit des Schiedsspruchs spricht. Besteht eine Erfolgsaussicht für die Klage in der Hauptsache und ist ein Zuwarten nicht zumutbar, kann es den Schiedsspruch aussetzen, bis über die Klage entschieden ist.

Können Apotheken das Nachsehen haben?

In einem solchen Fall könnten die Dienstleistungen also verzögert werden. Ob das der GKV-Spitzenverband wirklich will, lässt sich derzeit nicht sagen. Aber könnten Apotheken im Nachhinein auch die Honorare wieder gekürzt werden? Dazu sollte man sich bewusst machen: Der Entscheidungsspielraum der Schiedsstelle ist groß – und das Gericht kann ihn nur sehr eingeschränkt überprüfen, das gilt nicht zuletzt für Preisfestsetzungen. Die Richter:innen prüfen, ob die Schiedsstelle den ihr eingeräumten Gestaltungsspielraum eingehalten hat. Kommen sie tatsächlich zum Ergebnis, dass der Schiedsspruch fehlerhaft ist, können sie ihn ganz oder teilweise aufheben – die Schiedsstelle hat dann nach ihren Vorgaben neu zu entscheiden. Eine eigene inhaltliche Entscheidung trifft das Gericht dagegen nicht. Es könnte also passieren, dass die Schiedsstelle zum Beispiel den Preis einer oder mehrerer Dienstleistungen anpassen müsste – dabei könnte sie auch eine Rückwirkung ausschließen.

Es ist aber auch möglich, dass das Gericht einen Vergleich herbeiführt – so wie bei der Preisvereinbarung für parenterale Zubereitungen aus Fertigarzneimitteln in der Onkologie geschehen. Auch in einem solchen könnte dafür gesorgt werden, dass die Apotheken nicht rückwirkend belastet werden.