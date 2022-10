DAZ: Andererseits haben sich in den vergangenen Jahrzehnten viele weitere Interessenvertretungen gebildet, weil sich die Apothekenlandschaft immer mehr differenziert und spezialisiert. Gelingt es vor diesem Hintergrund überhaupt noch, mit einer Stimme zu sprechen?

Dittrich: Meinungsbildung ist immer ein demokratischer Prozess. Die Tatsache, dass es kleinere Spezialverbände gibt, halte ich dabei für nicht hinderlich. Im Gegenteil: Wir stehen bei Entscheidungsprozessen mit diesen Verbänden und Gruppen im Austausch. So zum Beispiel mit dem Verband der Zytostatika herstellenden Apothekerinnen und Apotheker, VZA, bei allen Aspekten rund um die Zytostatika-Versorgung. Bei aller Differenzierung und Spezialisierung bieten doch alle Apotheken ein einheitliches Spektrum an Pflichtleistungen an und stellen so die Grundversorgung sicher. Dafür ist der DAV zuständig und wurde im SGB V auch dahingehend beauftragt.