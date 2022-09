Wie das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) am gestrigen Mittwoch mitteilte, haben die mittlerweile nur noch 97 Krankenkassen im ersten Halbjahr 2022 rund 287 Millionen Euro mehr ausgegeben als eingenommen. Den Einnahmen in Höhe von 143,5 Milliarden Euro standen demnach Ausgaben in Höhe von 143,8 Milliarden Euro gegenüber. Die Ausgaben für Leistungen und Verwaltungskosten stiegen im Vergleich zum 1. Halbjahr 2021 um 5,4 Prozent. Die Zahl der Versicherten wuchs um 0,1 Prozent, die Beitragseinnahmen (ohne Zusatzbeiträge) stiegen um 4,1 Prozent.

Die Finanzreserven der Kassen betrugen Ende Juni noch 9,6 Milliarden Euro beziehungsweise rund 0,4 Monatsausgaben. Damit entsprachen sie dem Zweifachen der gesetzlich vorgesehenen Mindestreserve.

Dazu erklärt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD): „Die gesetzlichen Krankenkassen werden dieses Jahr in den schwarzen Zahlen bleiben. Grund dafür sind größere Rücklagen und ein zusätzlicher Steuerzuschuss von 14 Milliarden Euro. Der entfällt allerdings im kommenden Jahr. Um die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler vor zu hohen Belastungen zu schützen, hat die Bundesregierung den Entwurf eines GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes beschlossen. Mit diesem Gesetz werden wir die GKV-Finanzen für 2023 konsolidieren und die Lasten fair auf alle Schultern verteilen.“