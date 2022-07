Kassenabschlag soll auf 2 Euro steigen

Spannend blieben vor allem die Pläne auf der Ausgabenseite. Hier ist dem Entwurf zufolge eine Stabilisierung im Arzneimittelbereich erforderlich. Dafür soll neben der Erhöhung des Apothekenabschlags das Preismoratorium über den 31. Dezember 2022 hinaus um weitere vier Jahre verlängert werden. Für die Jahre 2023 und 2024 ist eine Solidaritätsabgabe pharmazeutischer Unternehmer geplant. Wie diese festgesetzt und abgewickelt wird, soll ein neuer § 130f SGB V regeln. Demnach setzt der GKV-Spitzenverband die Solidaritätsabgabe

des einzelnen pharmazeutischen Unternehmers auf Grundlage seines Anteils am tatsächlichen GKV-Ausgabevolumen für Arzneimittel mit patentgeschützten Wirkstoffen und Arzneimittel zur Behandlung eines seltenen Leidens im vorangegangenen Kalenderjahr fest und fordert ihn auch zur Leistung der anteiligen Solidaritätsabgabe auf. Allerdings kann das Unternehmen auch beantragen, weniger oder gar nichts zahlen zu müssen – „wenn dies durch besondere wirtschaftliche Gründe gerechtfertigt ist und zu unbilligen Härten führen würde“. Die Gründe dafür sind „hinreichend darzulegen“.

Fresh-up fürs AMNOG-Verfahren

Lauterbach hatte auch schon angekündigt, mit dem Gesetz das AMNOG-Verfahren zu bearbeiten. Seit 2011 gelten die besonderen Preisregeln für patentgeschützte Arzneimittel. Angelegt sind die Nachjustierungen bereits im Koalitionsvertrag, und im ersten Aufschlag für das Spargesetz wurden sie ebenfalls aufgegriffen. So soll der Erstattungsbetrag für neue Arzneimittel künftig ab dem siebten Monat nach dem erstmaligen Inverkehrbringen eines Arzneimittels greifen. Zudem ist vorgesehen, dass in einer Erstattungsbetragsvereinbarung insbesondere auch mengenbezogene Aspekte, wie eine mengenbezogene Staffelung oder ein jährliches Gesamtvolumen, vereinbart werden müssen und Arzneimittelverwürfe aufgrund unwirtschaftlicher Packungsgrößen preismildernd zu berücksichtigen sind.

Zudem soll die Position des GKV-Spitzenverbandes in den Erstattungsbetragsverhandlungen gestärkt werden. Dazu soll es spezielle Vorgaben für Erstattungsbeträge geben, die nach dem Beschluss des Gemeinsamen Bundesauschusses keinen, einen geringen oder nicht quantifizierbaren Zusatznutzen haben. Die Leitplanken orientieren sich an der zweckmäßigen Vergleichstherapie, sofern diese patentgeschützt ist, heißt es im Referentenentwurf. Neue Arzneimittel ohne Zusatznutzen sollen demnach einen niedrigeren Erstattungsbetrag haben als eine patentgeschützte Vergleichstherapie. Neue Arzneimittel mit nur geringem patientenrelevanten Zusatznutzen oder einem nicht quantifizierbaren Zusatznutzen sollen gegenüber einer patentgeschützten Vergleichstherapie einen vergleichbaren Preis realisieren können. Für neue Arzneimittel mit einem beträchtlichen oder erheblichen Zusatznutzen sollen die Leitplanken hingegen als Anreiz für die Industrie weiterhin nicht gelten.

Kassen müssen bei Verwaltungskosten sparen

Auch die Verwaltungsausgaben der Krankenkassen nimmt der Gesetzentwurf in den Blick – eine Forderung, die auch die Apothekerschaft immer wieder eingebracht hat. Konkret werden der Anstieg der sächlichen Verwaltungsausgaben für 2023 auf 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr begrenzt und die Zuweisungen an die Krankenkassen für Verwaltungsausgaben um 25 Millionen Euro gemindert. Zu den „sächlichen“ Ausgaben zählen laut Referentenentwurf etwa Kosten für Gegenstände der beweglichen Einrichtung, Post- und Fernmeldegebühren, Aufklärungs- und Werbemaßnahmen sowie Vergütungen für externe Dritte. Die Mittel werden der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zugeführt. In der Begründung heißt es, diese Regelung stelle sicher, dass sich die Krankenkassen damit „angemessen an den Maßnahmen zur Begrenzung des Ausgabenanstiegs in der gesetzlichen Krankenversicherung beteiligen“.